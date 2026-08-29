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У Києві через атаку РФ змінили маршрути автобусів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві через атаку РФ змінили маршрути автобусів
Зазначені зміни можуть діяти тимчасово, залежно від ситуації на дорогах і термінів завершення робіт з ліквідації наслідків атаки
фото ілюстративне

КМДА попередила про зміну руху автобусів №36Тр та №37 через перекриття доріг

У Києві через нічну атаку РФ тимчасово перекрили рух на проспекті Берестейському та Житомирській трасі, тому змінили маршрути двох автобусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Через ворожу атаку ввечері та вночі рух на зазначених ділянках був обмежений, тому комунальний перевізник переглянув маршрути громадського транспорту, які проходять через ці території.

Ідеться про такі зміни:

  • автобус №36Тр курсуватиме до проспекту Академіка Палладіна;
  • автобус №37 прямуватиме за маршрутом автобуса №37А до спорткомплексу «Чайка», а звідти – до житлового масиву «Західний».

У КМВА уточнили, що зазначені зміни можуть діяти тимчасово, залежно від ситуації на дорогах і термінів завершення робіт з ліквідації наслідків атаки. Наразі точний час відновлення руху за звичними маршрутами не називають.

Містян закликали стежити за оновленнями в Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс», де оперативно публікують інформацію про коригування маршрутів громадського транспорту.

Ситуація на дорогах через атаку

Ситуація на дорогах Києва та області ускладнилася через комбіновану атаку, яку Росія здійснила проти столичного регіону. Того ж вечора поліція повністю перекрила рух усіма транспортними засобами на ділянці Житомирської траси – автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км в обох напрямках. Обмеження запровадили після серії вибухів у районі траси, а водіям порадили користуватися альтернативними маршрутами об'їзду.

Проблеми з рухом транспорту в Києві виникають регулярно під час масованих повітряних тривог. Через часті атаки влада міста вже опрацьовує можливість запуску тимчасових автобусних маршрутів та збільшення кількості составів метрополітену, що курсують між лівим і правим берегами Дніпра, аби зменшити навантаження на наземний транспорт у пікові години тривог.

Нагадаємо, напередодні на Київщині повністю перекрили рух на частині Житомирської траси після серії вибухів. Обмеження діяло в обох напрямках і стосувалося всіх видів транспорту.

До слова, через постійні повітряні тривоги в Києві вже виник транспортний колапс – мешканці столиці скаржаться на труднощі з поверненням додому в дні масованих обстрілів.

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Теги: місто Київ обмеження влада транспорт поліція дороги росія Київпастранс

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