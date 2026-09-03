Путін зробив заяву про контакти України та РФ на рівні спецслужб

Російський диктатор: Контакти дійсно є

Російський диктатор Володимир Путін у рамках свого виступу на Східному економічному форумі (СЕФ-2026) заявив, що Москва підтримує контакти з Києвом, насамперед через спеціальні служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Контакти дійсно є. Вони тривають саме в такому режимі, також насамперед через спеціальні служби», – заявив диктатор.

При цьому Путін сказав, що йому важко сказати, наскільки ці зв’язки сприяють досягненню приблизної двосторонньої угоди.

Нагадаємо, під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку російський диктатор заявив, що переговори щодо України наразі призупинені, але контакти між Росією та США тривають.

До слова, Володимир Путін заявив, що російським військам нібито залишилося 12 км до окружної дороги Сум, а також оголосив про захоплення Святогірська на Донеччині. Дані карти DeepState не підтверджують цих тверджень.

Зокрема, Путін назвав дрони головним викликом війни. Про це він сказав під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку.