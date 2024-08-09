Греція почала масово штрафувати туристів: за що доведеться платити

На пляжі у Греції можна отримати штраф

Розмістивши шезлонг на пляжі ближче до води у Греції можна отримати штраф

Цьогоріч Греція вирішила боротися з великою кількість шезлонгів біля моря. Країна вже ввела низку обмежень щодо їхнього розташування відносно берегової лінії. Про це пише видання Іndependent.

«Греція розправляється з підприємствами, які порушують правила на її пляжах: за останні три тижні було накладено штрафів на суму понад 800 тис. євро», – йдеться у публікації.

За даними Міністерства економіки та фінансів Греції, у липні було проведено понад 4500 перевірок пляжів після того, як громадяни скаржилися на порушення правил по всій країні.

«Понад 750 компаній на 150 грецьких пляжах були перевірені поліцією та муніципальною владою з початку літа, а до тих, хто порушує правила, застосовано штрафи. Серед порушень, які призвели до штрафів у липні цього року, – незаконне встановлення шезлонгів поза межами підприємства та зайняття пляжних зон без договору оренди», – пишуть журналісти.

Видання нагадало: у 2024 році Греція запровадила нові обмеження для туристів, зокрема «пляжні штрафи». Тепер шезлонги не можна ставити менше як за 4 метри до берегової лінії. Окрім того, вони можуть займати лише 30% пляжу.

Боротьбою з шезлонгами Греція вирішила розв'язати відразу дві проблеми:

переповненість пляжів;

ускладнення доступу людей до берегової лінії.

Тож тепер, аби не бути оштрафованими, на пляжах країни суворо заборонено:

займати шезлонгами понад 30% території;

розташовувати їх ближче як за 4 метри до берегової лінії.

Окрім того, на деяких пляжах вже встановили спеціальні електронні системи, які повідомлятимуть про порушення. Лише за липень міністерство економіки та фінансів Греції перевірило майже 5 тис. скарг.

Міністерство також повідомило, що 20 випадків незаконного зайняття пляжів шезлонгами на Родосі, Волосі, Корфу, Парзі, Салоніках та Іракліоні стали причиною великої кількості штрафів як для підприємств так і для туристів.

Нагадаємо, прагнучи зберегти свої ландшафти та культурні скарби, Греція з часом запровадила суворі правила. Так, у Греції під час відвідування таких відомих пам’яток, як Акрополь, Парфенон чи будь-якого іншого історичного місця, заборонено носити туфлі на високих підборах.