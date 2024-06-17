Морпіхи взяли в полон російського загарбника: оприлюднено відео

У полон росіянина взяли бійці окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинськог

Під час боїв під Вовчанськом Харківської області українські морські піхотинці взяли в полон російського окупанта. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

«Воїни морської піхоти з окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захопили в полон окупанта», – йдеться у повідомленні.

Східний напрямок.



Морські піхотинці поповнили обмінний фонд під Вовчанськом pic.twitter.com/TtKMeiPYoU June 17, 2024

Українські військові зазначають, що вони рекомендують усім окупантам здаватись в полон. Інакше боєприпасів вистачить на всіх ворожих солдатів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники зосереджують основні зусилля окупанти на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість їхніх ударних бригад і полків. За словами головкома, тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

Як відомо, російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова).