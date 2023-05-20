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МВС змінить процедуру проведення іспитів для отримання посвідчення водія

glavcom.ua
МВС змінить процедуру проведення іспитів для отримання посвідчення водія
Наразі в Україні налічується 1 753 заклади з підготовки водіїв, не враховуючи окуповані території
фото з відкритих джерел

Серед нововведень: можливість записатися на іспит онлайн та збільшення терміну оскарження результатів рішення 

До кінця року в Міністерстві внутрішніх справ змінять процедуру складання іспитів на отримання водійського посвідчення. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Як зазначають у відомстві, зміни повинні зробити цю процедуру зручнішою та прозорішою.

Серед нововведень: можливість записатися на іспит онлайн, термін оскарження результатів рішення збільшать з 3 до 30 днів, процес складання іспиту фіксуватимуть чотири перехресних камери в класах та два реєстратори в автівках

Наразі в Україні налічується 1 753 заклади з підготовки водіїв, не враховуючи окуповані території. 

Зараз для отримання посвідчення водія необхідно пройти теоретичну підготовку в автошколі, іспит з теорії в сервісному центрі МВС, практичні заняття в автошколі, внутрішній іспит з водіння та іспит з водіння в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову за якою українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками. Згідно з нею, тепер під час укладання договору купівлі-продажу та у разі перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому.

До слова, з червня цього року в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, який спростить систему придбання та її продажу.

Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

Теги: водій МВС

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