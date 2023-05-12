Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд ухвалив нові правила продажу автомобілів: що змінилося

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд ухвалив нові правила продажу автомобілів: що змінилося
Згідно з постановою, під час укладання договору купівлі-продажу можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому
фото з відкритих джерел

Повторно платити за номери із певною комбінацією цифр не доведеться, утім, є виняток

Кабмін ухвалив постанову за якою українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками. Згідно з нею, тепер під час укладання договору купівлі-продажу та у разі перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому. Про це інформують у МВС.

Проте винятки все ж є. Вони стосуються номерів з відповідною комбінацією цифр та індивідуальні.

«Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр – платні номерні знаки державної реєстрації – можна передавати лише за умови оплати їхньої вартості. Тобто у разі перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їхніх власників, коли покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їхню вартість сервісному центру МВС», – розповіли в міністерстві.

Попри це тут також є виняток. Повторно платити за номери із певною комбінацією цифр не доведеться, якщо вони передаються між документально підтвердженими родичами.

Нагадаємо, в Україні планують перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів у цифровий формат через сервіс «Дія». Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Уже в серпні номери для авто можна буде купити онлайн, а у вересні будуть доступні послуги купівлі-продажу транспортних засобів.

Раніше стало відомом, що деякі водії можуть не платити за автострахування. Згідно з чинним законодавством України передбачено звільнення від оформлення обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності для певної категорії людей.

До слова, за перший квартал 2023 року сталося понад 4,5 тис. ДТП з постраждалими, майже стільки ж, як і за той самий період довоєнного 2021 року. Утім, кількість загиблих в аваріях, у порівнянні з 2021-м, зросла на 7%.

Найчастішою причиною аварій з постраждалими у 2023 році стало перевищення безпечної швидкості водіями. Саме через це сталося майже 50% аварій, в яких загинули 320 людей. Нерідко причинами ДТП стають порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.

Теги: машини Україна МВС автомобіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сучасна Україна постає на сторінках книги як американська маріонетка
Росія знову намагається переписати історію України
Вчора, 14:22
Українське зерно стало на заваді європейським політикам?
Про українське зерно, економічні прорахунки і вибори в Польщі
20 квiтня, 09:53
Агія Загребельська курує напрямок мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК
Агія Загребельська: Вихід Фрідмана і Дерипаски з-під санкцій цілком ймовірний
2 травня, 10:00
у Бундестазі схвалили закупівлю для армії 50 БМП Puma, з якими були проблеми на навчаннях
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Вчора, 04:05
Петро Порошенко
Порошенко знайшов за кордоном велику партію техніки для ЗСУ (фото)
27 квiтня, 12:06
Росія прагне створити нову структуру, яка поставить під управління так звані пвк
Росія прагне взяти під контроль свої численні воєнізовані угруповання – ГУР
30 квiтня, 15:06
Генрі Кіссінджер закликав Україну змиритися із втратою територій
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
8 травня, 06:42
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів
Ракети, дрони та бомби: як регіони пережили ніч масованої атаки РФ
8 травня, 10:40
підготовчі операції можуть тривати протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться запланованований наступ
Напередодні довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ почали «формувати» операції: що відомо
Сьогодні, 05:44

Події в Україні

У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)
У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)
Ворог формує нові бригади та накриває Донеччину ракетами: яка ситуація на фронті
Ворог формує нові бригади та накриває Донеччину ракетами: яка ситуація на фронті
У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото
У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото
Полює на ворожу артилерію: ЗСУ показали роботу радара AN/TPQ-36 (фото)
Полює на ворожу артилерію: ЗСУ показали роботу радара AN/TPQ-36 (фото)
Уряд ухвалив нові правила продажу автомобілів: що змінилося
Уряд ухвалив нові правила продажу автомобілів: що змінилося
ЗСУ розгромили росіян на ще одному напрямку
ЗСУ розгромили росіян на ще одному напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
23K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
16K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
13K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
11K
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4164
Українці повертаються додому, свіжі та холоднокровні

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту