Уряд ухвалив нові правила продажу автомобілів: що змінилося

Згідно з постановою, під час укладання договору купівлі-продажу можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому

Повторно платити за номери із певною комбінацією цифр не доведеться, утім, є виняток

Кабмін ухвалив постанову за якою українцям дозволили продавати автомобілі разом із номерними знаками. Згідно з нею, тепер під час укладання договору купівлі-продажу та у разі перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безкоштовно передати номери від попереднього власника новому. Про це інформують у МВС.

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Проте винятки все ж є. Вони стосуються номерів з відповідною комбінацією цифр та індивідуальні.

«Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр – платні номерні знаки державної реєстрації – можна передавати лише за умови оплати їхньої вартості. Тобто у разі перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їхніх власників, коли покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їхню вартість сервісному центру МВС», – розповіли в міністерстві.

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Попри це тут також є виняток. Повторно платити за номери із певною комбінацією цифр не доведеться, якщо вони передаються між документально підтвердженими родичами.

Нагадаємо, в Україні планують перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів у цифровий формат через сервіс «Дія». Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Уже в серпні номери для авто можна буде купити онлайн, а у вересні будуть доступні послуги купівлі-продажу транспортних засобів.

Раніше стало відомом, що деякі водії можуть не платити за автострахування. Згідно з чинним законодавством України передбачено звільнення від оформлення обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності для певної категорії людей.

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До слова, за перший квартал 2023 року сталося понад 4,5 тис. ДТП з постраждалими, майже стільки ж, як і за той самий період довоєнного 2021 року. Утім, кількість загиблих в аваріях, у порівнянні з 2021-м, зросла на 7%.

Найчастішою причиною аварій з постраждалими у 2023 році стало перевищення безпечної швидкості водіями. Саме через це сталося майже 50% аварій, в яких загинули 320 людей. Нерідко причинами ДТП стають порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.