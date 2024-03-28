Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій

Замість телемарафону та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент РФ

Росіяни сьогодні, 28 березня, зранку організували масштабну атаку на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти Кремля. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як зазначає центр, близько 9:30 було зафіксовано спроби заглушити ефіри телеканалів 1+1 media, де транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, Тет, «Плюсплюс», «Бігуді», 2+2, «Уніан» та інші.

фото: Telegram/Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

«Замість телемарафону та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент Росії. Усі ці дії РФ вчиняє з метою дестабілізації ситуації в Україні», – йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні проблему усунули, супутникове мовлення відновлено. При цьому українців закликали дотримуватись інформаційної гігієни, щоб не допомагати росіянам поширювати дезінформацію.

Зазначимо, згідно з фото, які оприлюднив Центр стратегічних комунікацій, в ефірі, зокрема, транслювали російську пропагандистку Діану Панченко родом з України.

В ефірі, зокрема, транслювали російську пропагандистку Діану Панченко фото: Telegram/Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UAразом» потрапив у черговий скандал. В етері продемонстрували мапу, де Крим позначений територією Росії.

Як повідомлялося, Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, російська спецоперація «Майдан-3» досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом РФ, їм вдасться «розхитати ситуацію» в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

До слова, Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України.