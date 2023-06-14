«Часу обмаль». Військовий аналітик звернувся до мешканців Криму

«Поки стоїть міст». Михайло Самусь просить усіх хто має можливість покинути окупований півострів

Усі, хто хоче, мають сьогодні можливість виїхати з Криму, поки стоїть Кримський міст, бо скоро його можуть зруйнувати. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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«Усі, хто хоче, мають сьогодні можливість виїхати з Криму, поки стоїть міст. Просто спокійно сідайте в машину та виїжджайте, бо часу залишилося не так багато. Кожної секунди в цей міст може прилетіти. Бо коли почалася активна фаза просування на південь, з кожним метром зростає ймовірність, що таке може статися», – пояснив військовим аналітик.

Самусь спрогнозував і долю окупантів, які відступатимуть від Криму.

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«Перебуваючи в блокаді, вони можуть там вмерти, перетворитися на попіл чи вплав намагатися добратися до Новоросійська. Нас не цікавить, як вони там будуть вмирати чи намагатися врятуватися. Багато варіантів у них не буде, коли ти в блокаді, а з усіх сторін на тебе наступають», – заявив Самусь.

Нагадаємо, що окупаційна влада Криму готується до контрнаступу ЗСУ й втікає з півострова, хоч пересічний склад окупантів і залишається. На настрої великої частини місцевого населення, яка чекає на деокупацію, це впливає позитивно та підбадьорливо.

До слова, окупанти вже почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму. Першочергово ворог планує вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї.

Також стало відомо, що росіяни посилили контроль проїзду по Кримському мосту, тому що бояться диверсій українського підпілля.