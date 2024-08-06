На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та кілька дорослих

На автодорозі «Житомир-Чернівці» у селі Жванець сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус з дітьми потрапив в аварію. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей з Києва до Болгарії на відпочинок. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, з'їхав з дороги у селі Жванець та зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та кілька дорослих, які супроводжували школярів.

Внаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження). Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик, слідство триває.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10 автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.

Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у справному стані. Як зазначається, перед випуском на лінію трамвай пройшов відповідний огляд. Причиною аварії в комунальному підприємстві назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП. Повідомлялося, що легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку.