Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП
Унаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей
фото: пресслужба поліції

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та кілька дорослих

На автодорозі «Житомир-Чернівці» у селі Жванець сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус з дітьми потрапив в аварію. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей з Києва до Болгарії на відпочинок. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, з'їхав з дороги у селі Жванець та зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та кілька дорослих, які супроводжували школярів.

Внаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження). Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик, слідство триває.

Як раніше повідомлялося, у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія на великій швидкості зʼїхав згори. У результаті дорожньо-транспортної пригоди розбито близько 10  автівок. Трамвай зупинився, врізавшись в інший трамвай, який рухався назустріч.

Трамвай, що спричинив аварійну ситуацію на вул. Глибочицькій, був у справному стані. Як зазначається, перед випуском на лінію трамвай пройшов відповідний огляд.  Причиною аварії в комунальному підприємстві назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП. Повідомлялося, що легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку.

Теги: ДТП аварія діти автобус Хмельниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По словам Андрея Демченко, в настоящее время десятичасовых очередей нет, но существуют отдельные пиковые часы
Украинцы стоят десять часов на границе, чтобы поехать на море? Спикер ГПСУ дал разъяснение
8 липня, 09:09
Баташова отримала від Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства нейтральний статус і була допущена до чемпіонату світу з п’ятиборства
Спортсменка з РФ взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей
10 липня, 10:59
Росіяни особливу увагу приділяють знищенню самоідентичності місцевого населення на тимчасово окупованих територіях
На окупованій Херсонщині РФ підготувала законопроєкт «про патріотичне виховання»: деталі
12 липня, 07:06
Під час спеки кількість ДТП та потерпілих в дорожніх аваріях значно збільшилась
Водієві стало зле: в Одесі маршрутка врізалася у вантажівку
20 липня, 17:22
У 2023 році в Україні сталося 23642 аварії з загиблими та травмованими, що майже на третину більше, ніж позаторік
Водіям буде непереливки? У Раді з’явився законопроєкт
24 липня, 14:45
Військова вантажівка протаранила цивільний автомобіль, у якому перебувала багатодітна родина
У РФ військовий автомобіль в’їхав у легковик: загинули мати з дитиною
31 липня, 03:50
Кабайло брав участь у заході на підтримку війни
Підтримував війну. Міністр спорту Нижегородської області РФ потрапив у базу «Миротворця»
2 серпня, 09:51
Під час зустрічі дівчата по черзі стали завдавати потерпілій удари по голові та тілу
У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку
Вчора, 18:14
Влада Сан-Франциско взялась рішуче прибирати намети безхатьків
Американське місто вигадало незвичний спосіб боротьби з безхатьками
Сьогодні, 11:15

Події в Україні

Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі десантні кораблі РФ (фото)
Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі десантні кораблі РФ (фото)
Ракетний удар по Харкову: серед постраждалих – немовля (фото)
Ракетний удар по Харкову: серед постраждалих – немовля (фото)
На Прикарпатті авто впало з мосту, є постраждалі (фото)
На Прикарпатті авто впало з мосту, є постраждалі (фото)
На трасі Київ-Одеса обвалився міст через ДТП (фото, відео)
На трасі Київ-Одеса обвалився міст через ДТП (фото, відео)
На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП
На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП
Вища Рада правосуддя звільнила Князєва та Тандира із посад суддів
Вища Рада правосуддя звільнила Князєва та Тандира із посад суддів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
42K
Один захопив у полон п'ятьох окупантів. 25-річний Герой України дав своє перше інтерв'ю
31K
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
27K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
11K
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua