Путін націоналізував активи норвезької компанії Amedia

В управління Росмайна передали частки Amedia в «Прайм Прінт» у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Челябінську та Воронежі

Диктатор Володимир Путін передав в управління «Росмайна» частки в мережі друкарень «Прайм Прінт», які належали норвезькій медіакомпанії Amedia. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на указ Путіна

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У квітні 2022 року норвезька компанія оголосила про передачу своїх російських друкарень в управління головному редактору «Нової газети» Дмитру Муратову. Його російський Мін'юст 1 вересня 2023 року включив до реєстру іноагентів. Згідно з рішенням Amedia, він мав отримати чотири друкарні, доля ще двох обговорювалася з російськими акціонерами.

Згідно з документом, в управління Росмайна передані частки Amedia в «Прайм Прінт» у Москві, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Челябінську та Воронежі. Згідно з інформацією на сайті друкарні, є також підприємство у Нижньому Новгороді.

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Також норвезька компанія повідомила, що $4,3 млн вона списала із російських рахунків та передала на підтримку незалежних ЗМІ в Росії.

Amedia – друга за величиною медіакомпанія в Норвегії. Вона володіє в тому числі кількома десятками місцевих газет, друкарнями та агентством новин.

Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про вилучення активів іноземних компаній.