На Дніпропетровщині окупанти атакували авто рятувальників

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Ворожий дрон атакував пожежне авто на Дніпропетровщині, поранено молодого рятувальника

Російські війська продовжують порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, атакуючи тих, хто рятує життя. Сьогодні вранці у Нікопольському районі ворожий безпілотник здійснив пряму атаку на автомобіль рятувальників, які прямували на допомогу цивільному населенню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Дніпропетровщини.

Атака сталася сьогодні вранці, 10 травня 2026 року, у Мирівській громаді Нікопольського району. Екіпаж ДСНС виїхав до одного з населених пунктів для надання допомоги місцевим мешканцям. Під час руху пожежно-рятувальний автомобіль був цілеспрямовано атакований російським дроном-камікадзе. Окупанти бачили маркування спецтехніки, проте свідомо здійснили удар по тих, хто не бере участі в бойових діях.

Внаслідок вибуху пожежне авто зазнало пошкоджень, а 23-річний водій отримав поранення.Рятувальника оперативно доправили до лікувального закладу. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу, стан уточнюється.

Нагадаємо, ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільному населенню України. Протягом останньої доби російські війська здійснили масовані атаки безпілотниками на два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала дитина та зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура.

Теги: Дніпропетровщина ДСНС

