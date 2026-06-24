На Чернігівщині розширено зону обов'язкової евакуації: перелік населених пунктів
Місця для тимчасового проживання будуть надані
Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння області з 1 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
«Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Це був запит від військових. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах», – йдеться у повідомленні.
Повний перелік населених пунктів
Корюківська ТГ:
- Прибинь;
- Шишківка;
- Рудня.
Городнянська ТГ:
- Лемешівка;
- Мощенка.
Новгород-Сіверська ТГ:
- Воробʼївка;
- Камінь;
- Камʼянська Слобода;
- Карабани;
- Чайкине.
Семенівська ТГ:
- Газопровідне;
- Олександрівка.
«Також є рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Охочі жителі виїхали, решта – писали відмови», – додав Чаус.
Йдеться про такі населені пункти:
Сновська ТГ:
- Гірськ.
Городнянська ТГ:
- Берилівка.
Новгород-Сіверська ТГ:
- Бучки;
- Грем’яч;
- Будо-Воробʼївська.
Семенівська ТГ:
- Костобобрів;
- Залізний Міст.
За даними громад та РВА, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них – 120 дітей.
«Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей – обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені», – додається у повідомленні.
До слова, у Синельниківському районі Дніпропетровської області через суттєве погіршення безпекової ситуації розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів.
Коментарі — 0