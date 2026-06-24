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На Чернігівщині розширено зону обов'язкової евакуації: перелік населених пунктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Чернігівщині розширено зону обов'язкової евакуації: перелік населених пунктів
фото: В'ячеслав Чаус/Telegram

Місця для тимчасового проживання будуть надані

Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння області з 1 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Це був запит від військових. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах», – йдеться у повідомленні.

Повний перелік населених пунктів

Корюківська ТГ:

  • Прибинь;
  • Шишківка;
  • Рудня.

Городнянська ТГ:

  • Лемешівка;
  • Мощенка.

Новгород-Сіверська ТГ:

  • Воробʼївка;
  • Камінь;
  • Камʼянська Слобода;
  • Карабани;
  • Чайкине.

Семенівська ТГ:

  • Газопровідне;
  • Олександрівка.

«Також є рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Охочі жителі виїхали, решта – писали відмови», – додав Чаус.

Йдеться про такі населені пункти:

Сновська ТГ:

  • Гірськ.

Городнянська ТГ:

  • Берилівка.

Новгород-Сіверська ТГ:

  • Бучки;
  • Грем’яч;
  • Будо-Воробʼївська.

Семенівська ТГ:

  • Костобобрів;
  • Залізний Міст.

За даними громад та РВА, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них – 120 дітей.

«Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей – обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені», – додається у повідомленні.

До слова, у Синельниківському районі Дніпропетровської області через суттєве погіршення безпекової ситуації розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів.

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Теги: Чернігівщина евакуація

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