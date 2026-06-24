На Чернігівщині розширено зону обов'язкової евакуації: перелік населених пунктів

Місця для тимчасового проживання будуть надані

Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння області з 1 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Це був запит від військових. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах», – йдеться у повідомленні.

Повний перелік населених пунктів

Корюківська ТГ:

Прибинь;

Шишківка;

Рудня.

Городнянська ТГ:

Лемешівка;

Мощенка.

Новгород-Сіверська ТГ:

Воробʼївка;

Камінь;

Камʼянська Слобода;

Карабани;

Чайкине.

Семенівська ТГ:

Газопровідне;

Олександрівка.

«Також є рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Охочі жителі виїхали, решта – писали відмови», – додав Чаус.

Йдеться про такі населені пункти:

Сновська ТГ:

Гірськ.

Городнянська ТГ:

Берилівка.

Новгород-Сіверська ТГ:

Бучки;

Грем’яч;

Будо-Воробʼївська.

Семенівська ТГ:

Костобобрів;

Залізний Міст.

За даними громад та РВА, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них – 120 дітей.

«Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей – обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені», – додається у повідомленні.

До слова, у Синельниківському районі Дніпропетровської області через суттєве погіршення безпекової ситуації розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів.