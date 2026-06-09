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Краматорська громада розширила зону примусової евакуації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Краматорська громада розширила зону примусової евакуації
Мешканців супроводжуватимуть на всіх етапах евакуації – від виїзду із небезпечних районів до прибуття
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Евакуацію здійснюватимуть у супроводі батьків, опікунів або законних представників дітей

Донеччина розширила зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми у примусовий спосіб. Йдеться про Краматорську громаду, пише «Главком».

Відповідне рішення погодив Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення, який діє при Кабінеті Міністрів України.

До переліку територій, де проводитиметься примусова евакуація родин із дітьми, включили селище Малотаранівка, село Привілля, частину селища Біленьке та низку вулиць міста Краматорськ.

Евакуацію здійснюватимуть у супроводі батьків, опікунів або законних представників дітей. До процесу залучені військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служби у справах дітей.

Мешканців супроводжуватимуть на всіх етапах евакуації – від виїзду із небезпечних районів до прибуття у приймальні пункти та подальшого розміщення у безпечніших регіонах України.

Начальник Вадим Філашкін наголосив, що рішення ухвалене через постійну загрозу для цивільного населення. «Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових втрат серед дітей», – заявив він. Влада закликала батьків не зволікати з евакуацією та не наражати дітей на небезпеку в умовах наближеності до зони бойових дій.

Раніше стало відомо, що у Харківській області розширено зону обов'язкової евакуації населення. Йдеться про Золочівський напрямок. 

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Теги: Донеччина евакуація небезпека

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