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Комишуваха оголосила примусову евакуацію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Комишуваха оголосила примусову евакуацію
фото з відкритих джерел

На проведення евакуаційних заходів відведено 30 діб із моменту видання наказу

У селищі Комишуваха Запорізької області оголошено обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.

Відповідне рішення ухвалене через близькість до зони активних бойових дій. Про це повідомили у Комишуваській громаді з посиланням на наказ начальника Запорізької обласної військової адміністрації, пише «Главком».

Згідно з документом, обов'язковій евакуації підлягають діти разом із батьками або законними представниками, які проживають на території селища. На проведення евакуаційних заходів відведено 30 діб із моменту видання наказу. У громаді закликали мешканців не зволікати з виїздом та подбати про безпеку дітей.

Нагадаємо, Донеччина розширила зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми у примусовий спосіб. Йдеться про Краматорську громаду.

Раніше стало відомо, що у Харківській області розширено зону обов'язкової евакуації населення. Йдеться про Золочівський напрямок. 

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Теги: Запоріжжя евакуація

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