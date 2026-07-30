У Сумській області сталося масштабне аварійне знеструмлення

Енергетики працюють над відновленням розподілу світла

У частині Сумщини сталося масштабне аварійне знеструмлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Сумиобленерго».

«Причина – наслідки систематичних атак армії РФ на об'єкти енергетики. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!», – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо причин відключень за вашою адресою можна переглядати:

в особистому кабінеті E-Svitlo;

на сайті АТ «Сумиобленерго» у розділі «Відключення»;

за номерами кол-центру: 0 800 300 247 або 0542 659 659.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.