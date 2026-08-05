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Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Міненерго повідомило про ситуацію зі світлом після російських обстрілів
фото (ілюстративне): «РБК-Україна»

Водночас через негоду знеструмлені 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях

Частина споживачів у шести областях України залишається без електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

За даними відомства, знеструмлення через бойові дії зафіксовано в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях. У Міненерго зазначили, що енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Крім того, через несприятливі погодні умови без електроенергії залишаються 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. На місцях працюють ремонтні бригади.

У міністерстві повідомили, що станом на 5 серпня застосування графіків обмеження електропостачання не прогнозується. Українців також закликали протягом дня, за можливості, ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Як розповів в інтерв’ю «Главкому» керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, з кінця зими вдалося збудувати укриття для понад 130 об’єктів (електропідстанції, об’єкти водоканалів, великих теплокомуненерго, котелень) на прифронтових територіях. 

«Залишилося довести до кінця декілька об’єктів, які або добудовуються, або не будуть зводитися взагалі через близькість (15-20 кілометрів) до лінії фронту. Там просто неможливо проводити роботи, оскільки кілзона достатньо велика», – уточнив він.

 

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Теги: Харківщина Міненерго відключення світла електроенергія Київщина Чернігівщина Житомирщина Донеччина Миколаївщина Сумщина енергетика

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