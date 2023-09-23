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Окупанти обстріляли Донеччину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину
Наслідки ударів з танків по Авдіївці
фото: Донецька ОДА

Унаслідок обстрілів загинула жінка, також є поранений

Окупанти протягом 23 вересня атакували село Єлизаветівка та місто Авдіївка Донецької області. Унаслідок обстрілів загинула жінка, також є поранений. Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За попередніми даними прокуратури, армія РФ відкрила вогонь по Єлизаветівці зі ствольної артилерії. У селі від проникаючого поранення у грудну клітину загинула 74-річна жінка.

Мєдвєдєва розповіла, що близько 15:42 російські війська також обстріляли Авдіївку, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню «Град».

Унаслідок влучення снарядів по одній з вулиць міста біля багатоповерхового житлового будинку зазнав осколкового поранення 44-річний місцевий житель. Йому вже надали медичну допомогу.

Окрім того, за даними Донецької обласної військової адміністрації, протягом 23 вересня місто двічі обстріляли танками та один раз з артилерії. 

Під час атаки танків росіяни поцілили по житловому будинку. Минулося без постраждалих.

Триває 577-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 14 із 15 «шахідів». Ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Донеччина вибух

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