На Донеччині окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках: четверо поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Донеччині окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках: четверо поранених
Російські загарбники пошкодили автомобіль працівників ДСНС
фото: ДСНС

Поранені рятувальники перебувають у лікарні

У Дружківці російські війська атакували FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок влучання в автоцистерну поранено чотирьох співробітників ДСНС. Їх евакуювали до лікарні. Також пошкоджено пожежний автомобіль.

Поранені співробітники ДСНС
фото: ДСНС

«Росіяни цілеспрямовано б’ють по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів. Такі дії є черговим свідченням того, що агресор не зупиняється ні перед чим і свідомо порушує норми міжнародного гуманітарного права!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська терористична армія здійснила удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району. Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлю.

Раніше у Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ. У Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках.

До слова, на Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник, ще п'ятеро його колег поранені. У ніч на 23 жовтня під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

ДСНС Донеччина

