У Челябінській області РФ спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці

Вогнем охоплено 3600 квадратних метрів

У ніч на 24 січня у Челябінській області Росії спалахнула масштабна пожежа на меблевій фабриці, яка охопила 3600 квадратних метрів. Про це повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

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«У Челябінській області вогнеборці МНС Росії ліквідовують велику пожежу», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за два кілометри від селища Батуринський горить покрівля меблевої фабрики. Вогнем охоплено 3600 квадратних метрів.

Загалом на місці працюють понад 60 спеціалістів та 18 одиниць техніки. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 23 січня у Брянській області РФ БПЛА атакував нафтовий термінал. Місцева влада повідомила, що нібито атака була невдалою, а БПЛА лише «залишив вм'ятину» у резервуарі.

Раніше жителі російського міста Владивостока повідомили про вибухи і пожежі одразу на двох електропідстанціях.

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Як повідомлялося, у ніч на 21 січня в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. Зазначалося, що пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек». Постраждалих нібито немає, було проведено евакуацію персоналу.

Згодом стало відомо, що атакований безпілотниками російський нафтовий термінал зупинив роботу.