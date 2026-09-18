Росіяни вдарили по поїзду на Харківщині: поранено пасажирів

Під час евакуації двоє пасажирів не відійшли на безпечну відстань від поїзда

Сьогодні, 18 вересня, російська терористична армія завдала удару по приміському поїзду на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрзалізницю.

Зазначається, що загрозу виявила моніторингова група «Укрзалізниці», після чого було оголошено евакуацію пасажирів. Однак двоє пасажирів зазнали тяжких поранень – під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.

На місце удару прямують рятувальники та медики.

«Наголошуємо: під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури. Це правило може врятувати життя», – наголосила компанія.

Нагадаємо, Росія змінила тактику атак на українську залізницю та почала цілеспрямовано бити безпілотниками по пасажирських потягах і локомотивах. Від початку повномасштабної війни було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більша частина втрат припала на останні місяці.