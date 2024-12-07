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Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
В одному з населених пунктів пошкоджено вісім приватних будинків та два вантажних автомобілі
фото: Нацполіція

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає

У ніч на 7 грудня російські загарбники вкотре тероризували Україну «Шахедами». Частина уламків впала на Київщині. Наслідки показала пресслужба Нацполіції області.

Станом на 10:00 у одному з населених пунктів пошкоджено вісім приватних будинків, два вантажних автомобілі, господарські приміщення та паркан. Постраждалих немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото) фото 1
Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото) фото 2

Нагадаємо, триває 1018-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два ракетних та сім авіаційних ударів, використав для ураження 512 дронів-камікадзе та 12 КАБів. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Теги: безпілотник ракета війна окупанти

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