Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Вінниччині пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 5 грудня під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунала серія вибухів. Про це інформує «Суспільне Вінниця».

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що перша група на північній частині регіону рухалася курсом на захід.

Друга група ударних БПЛА увійшла у Вінницьку область з західної частині Черкаської області, курс також на захід.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня, під час повітряної тривоги, на Хмельниччині було чутно звуки вибухів, в області працювали сили ППО.

Також ввечері 3 грудня російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей оголошено повітряну тривогу.

У Хмельницькій області також лунали вибухи, працювали сили ППО. 

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.

Зокрема уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Теги: вибух окупанти Вінниччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін насправді хотів влаштувати голод в Україні
Росія планувала вивезення зерна з України ще в грудні 2021-го
28 листопада, 12:00
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
15 листопада, 06:54
Над Україною вночі було зафіксовано три групи ударних безпілотників
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
17 листопада, 06:58
Найзапекліші бої тривають на північно-східному напрямку
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
1 грудня, 07:47
Військовополоненого медики 59 бригади передали контррозвідникам
Біля Авдіївки бойові медики взяли в полон окупанта
5 листопада, 21:31
Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)
Повітряні сили показали, як вночі збивали «Шахеди» над Одещиною (відео)
6 листопада, 12:45
Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв
15 листопада, 19:22
Силам ППО непросто виявляти візуально повітряні цілі, бо є хмарність і туман
Росія змінила тактику дронових атак: Повітряні сили розкрили деталі
16 листопада, 09:10
Порушення логістичних шляхів загарбників є одним із завдань Сил оборони на лівому березі річки Дніпро
Морські піхотинці знищили вантажівки рашистів на трасі Олешки – Нова Каховка
20 листопада, 09:30

Новини

На Вінниччині пролунали вибухи
На Вінниччині пролунали вибухи
На Вінниччині працює ППО
На Вінниччині працює ППО
У Вінниці в’язні телефонували клієнтам банку і викрадали у них гроші
У Вінниці в’язні телефонували клієнтам банку і викрадали у них гроші
Рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею (фото)
Рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею (фото)
Під Вінницею масштабна пожежа: палає ринок
Під Вінницею масштабна пожежа: палає ринок
На Вінниччині підприємець тричі проігнорував повістки: чи покарали його
На Вінниччині підприємець тричі проігнорував повістки: чи покарали його

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
50K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
46K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
34K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
24K
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки
17K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Вчора, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua