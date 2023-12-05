На Вінниччині пролунали вибухи
Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття
У ніч проти 5 грудня під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунала серія вибухів. Про це інформує «Суспільне Вінниця».
Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що перша група на північній частині регіону рухалася курсом на захід.
Друга група ударних БПЛА увійшла у Вінницьку область з західної частині Черкаської області, курс також на захід.
Нагадаємо, у ніч на 4 грудня, під час повітряної тривоги, на Хмельниччині було чутно звуки вибухів, в області працювали сили ППО.
Також ввечері 3 грудня російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей оголошено повітряну тривогу.
У Хмельницькій області також лунали вибухи, працювали сили ППО.
Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.
Зокрема уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони.
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