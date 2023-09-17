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Сили оборони розкрили деталі нічної атаки окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сили оборони розкрили деталі нічної атаки окупантів
Наталія Гуменюк
скриншот: ukranews.com

Ворог намагався заплутати нашу ППО складними маневрами ракет

Нічна атака РФ 17 вересня була змішаною. Росіяни гатили по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Ми передбачили подібний розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значущих подій», – пояснила посадовиця.

Окупанти намагалися заплутати наші сили протиповітряної оборони, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок і виконували складні маневри, додала Гуменюк.

«Протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть залучити й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота триває», – наголосила речниця Сил оборони півдня.

За її словами, про підсумки бойової роботи нашої ППО буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня у Києві та низці областей оголошувалася повітряна тривога. Командування повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 17 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. Крім того, на світанку вибух прогримів і в Одесі. Також ворожу ракету було збито над Дніпропетровщиною.

Читайте також: Вибухи в Одесі та Харкові, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
Теги: обстріл Україна російська ракета

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