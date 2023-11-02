На Київщині оголошено повітряну тривогу
Мешканцям області слід перебувати в укриттях
О 22:43 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. У столиці тривоги наразі немає.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА з Черкаської області у напрямку Київської області.
Повітряну тривогу оголошено в низці областей, зокрема в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській.
Карта тривог станом на момент публікації має такий вигляд:
Жителям областей, де оголошено повітряну тривогу слід перебувати в укриттях.
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