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На Київщині оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Київщині оголошено повітряну тривогу
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА
фото: glavcom.ua

Мешканцям області слід перебувати в укриттях

О 22:43 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. У столиці тривоги наразі немає.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА з Черкаської області у напрямку Київської області.

Повітряну тривогу оголошено в низці областей, зокрема в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській. 

Карта тривог станом на момент публікації має такий вигляд:

На Київщині оголошено повітряну тривогу фото 1

Жителям областей, де оголошено повітряну тривогу слід перебувати в укриттях.

Теги: тривога

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