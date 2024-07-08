Масований обстріл Києва: рятувальники повідомили про наслідки жорстокої атаки (фото)

ДСНС додали, що у інших районах міста уламки впали на відкриту територію

Сьогодні ранком ворог здійснив чергову атаку на Київ. Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. Про це повідомляє ДСНС України.

Наслідки масованої атаки росіян:

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмовано. Пожежа на площі 50 м.кв.

внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмовано. Пожежа на площі 50 м.кв. Дарницький район : Уламок влучив у приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки.

: Уламок влучив у приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки. Деснянський район : горить будинок.

: горить будинок. Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

пошкоджено гаражі, горять автомобілі. Шевченківський район: сталося влучання уламків ракет в одну із лікарень.

Рятувальники у Києві надають першу медичну доромогу пораненим фото: ДСНС України

фото: ДСНС України

У ДСНС додали, що у інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».