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Масований обстріл Києва: рятувальники повідомили про наслідки жорстокої атаки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масований обстріл Києва: рятувальники повідомили про наслідки жорстокої атаки (фото)
фото: ДСНС України

ДСНС додали, що у інших районах міста уламки впали на відкриту територію

Сьогодні ранком ворог здійснив чергову атаку на Київ. Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста. Про це повідомляє ДСНС України.

Наслідки масованої атаки росіян:

  • У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів Бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмовано. Пожежа на площі 50 м.кв.
  • Дарницький район: Уламок влучив у приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки.
  • Деснянський район: горить будинок.
  • Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.
  • Шевченківський район: сталося влучання уламків ракет в одну із лікарень.
Рятувальники у Києві надають першу медичну доромогу пораненим
Рятувальники у Києві надають першу медичну доромогу пораненим
фото: ДСНС України
Масований обстріл Києва: рятувальники повідомили про наслідки жорстокої атаки (фото) фото 1
фото: ДСНС України

У ДСНС додали, що у інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Читайте також: Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Що відбувається на місці удару (фото, відео)
Теги: Київ

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