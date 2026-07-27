Зеленський і Бернем піднялися на палубу корабля «Черкаси» у Портсмуті (фото)

Зеленський і Бернем поспілкувалися з українськими та британськими моряками у Портсмуті

Зеленський: Україна – морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі

Під час візиту на військово-морську базу Портсмут президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом піднялися на палубу протимінного корабля «Черкаси». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський наголосив, що судно «Черкаси» Україна отримала від Британії в січні 2023 року.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Загалом на військово-морській базі Портсмут розміщені пʼять українських протимінних кораблів: «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів». До закінчення війни вони базуватимуться тут, а пізніше зможуть виконувати завдання з розмінування нашої морської акваторії. Україна – морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі. Я дякую Британії та всім партнерам, які із цим допомагають», – наголосив президент.

Також Зеленський і Бернем зустрілися з українськими та британськими моряками на військово-морській базі Портсмут. Лідери поспілкувалися з військовими про їхні тренування в межах програми Sea Breeze – щорічних українсько-американських багатонаціональних навчань, які проводять із 1997 року.

Цьогоріч тренування були зосереджені на плануванні та управлінні під час проведення протимінних операцій, підготовці екіпажів п’яти протимінних кораблів та груп підводного розмінування. Загалом у них узяли участь 20 країн-партнерів: Україна, США, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Франція, Швеція та Японія.

Під час тренувань штаб протимінних дій першого дивізіону протимінних кораблів ВМС Збройних сил України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Таким чином український підрозділ уперше включили до системи управління з’єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Україна та Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці країнами.

Зауважимо, що 27 липня президент України Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели першу зустріч на військово-морській базі у Портсмуті.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на першій зустрічі із президентом Володимиром Зеленським заявив про підтримку України. «Я можу вас запевнити й запевнити всіх українців: підтримка України залишається незмінною», – сказав він.