Військові відверто розповіли, що думають про нового головкома Драпатого – Business Insider

Бійці сподіваються, що Драпатий увійде в історію як генерал, який здобув перемогу над Росією

Призначення 43-річного бригадного генерала Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України позитивно сприйняли багато українських військових. Попри занепокоєння через відставку реформаторського міністра оборони Михайла Федорова, нове кадрове рішення президента Володимира Зеленського стало для багатьох військовослужбовців сигналом до обережного оптимізму. Як інформує «Главком», про це повідомляє Business Insider.

Видання зазначає, що Драпатий змінив на посаді Олександра Сирського, якого часто критикували за консервативний стиль управління та опір реформам. Натомість нового головнокомандувача військові називають командиром, здатним швидко впроваджувати зміни та адаптувати армію до сучасних викликів.

«Генерал, який може привести до перемоги»

Оператор безпілотних наземних систем у коментарі Business Insider заявив, що Сирський вже увійшов в історію як генерал, який зупинив російський наступ у найважчий для країни момент. Водночас він висловив сподівання, що Драпатий «увійде в історію як генерал, який здобув перемогу над Росією».

Колишній командир роти ударних дронів 82-ї десантно-штурмової бригади з позивним «Фізрук», який працював під командуванням Драпатого під час боїв за Вовчанськ, назвав нового головнокомандувача людиною, яка «вміє слухати і тримає слово, навіть коли йдеться про дрібні обіцянки». За його словами, генерал методично й ефективно планував операції, водночас залишаючись відкритим до спілкування з підлеглими.

Військові очікують реформ та технологічних змін

Командир підрозділу безпілотних наземних апаратів 2-го корпусу «Хартія» з позивним «Математик» назвав Драпатого «можливо, найкращим вибором» на посаду головнокомандувача. Він підкреслив прогресивний підхід генерала до використання роботизованих систем.

Військовослужбовець 100-ї механізованої бригади Андрій очікує від нового керівника «більш раціонального підходу до використання особового складу», а офіцер Сил безпілотних систем Алекс наголосив, що Драпатий має реальний бойовий досвід, готовий дослухатися до різних думок і користується повагою серед військових завдяки своєму баченню та управлінським навичкам.

Один із операторів БпЛА наголосив, що успіх нового головнокомандувача залежатиме від здатності зробити військову систему «більш гнучкою, технологічною та здатною швидко впроваджувати ефективні рішення з поля бою». За його словами, ключовими завданнями мають стати прискорення впровадження інновацій, масштабування безпілотних і роботизованих систем та надання більшої свободи командирам на місцях.

Військові сподіваються на повернення Федорова

Business Insider зазначає, що багато військових і надалі хотіли б бачити команду Драпатого та колишнього міністра оборони Михайла Федорова. За словами військовослужбовця Андрія, повернення Федорова могло б позитивно вплинути на подальші реформи у війську.

Подібну думку висловив і офіцер 68-ї окремої єгерської бригади з позивним «Фірс», який вважає, що тандем Драпатого і Федорова «додасть сили Збройним силам України та відновить віру українців».

Попереду – серйозні виклики

Попри високі очікування, співрозмовники видання визнають, що новому головнокомандувачу доведеться працювати в надзвичайно складних умовах. Серед головних проблем вони називають нестачу особового складу, незавершену реформу корпусної системи та потребу у швидшому впровадженні бойового досвіду у практику.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав Драпатого з призначенням, але попередив, що на нього чекає «неймовірно важка робота», яка буде складнішою, ніж може здаватися на перший погляд.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.