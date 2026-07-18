Зеленський розглядає можливість заміни Сирського – FT

Президент зустрічався із можливими кандидатами на посаду головкома

У Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами. Як інформує «Главком», про це повідомило видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента.

За інформацією співрозмовника видання, цими вихідними Володимир Зеленський проводить зустрічі з військовими командирами. Під час них президент заслуховує доповіді про ситуацію на фронті, а також спілкується з імовірними претендентами на посаду головнокомандувача Збройних сил.

Financial Times наголошує, що рішення щодо можливої зміни керівництва армії можуть ухвалити лише за наявності кандидата, здатного забезпечити безперервне управління військами на понад 1200-кілометровій лінії фронту.

Зазначається, президент почав розглядати можливість звільнення Сирського після того, як протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова «переросли у ширшу кампанію проти головнокомандувача».

Федоров і Сирський, йдеться у статті NYT, мали кардинально різне бачення майбутнього ведення війни. Колишній міністр оборони робив ставку на розвиток БпЛА, автоматизацію та нові технології. Натомість генерал Олександр Сирський дотримується більш традиційної військової моделі, що передбачає значну роль піхоти та артилерії.

У матеріалі наголошується, що раптове звільнення Федорова стало несподіванкою не лише для українського політичного середовища, а й для західних партнерів України.

Водночас наразі ані в Офісі президента, ані в Генеральному штабі ЗСУ оприлюднену інформацію не коментували.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

Нагадаємо, що 16 липня у центрі Києва відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та останніх кадрових змін у владі. Учасники мітингу вимагали повернути Федорова, а також висловлювалися проти можливого призначення глави МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За даними «Главкома», на площі біля театру імені Івана Франка зібралися кілька тисяч людей.