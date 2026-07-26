Хитра тактика України може завдати фатального удару по режиму Путіна – The Sun

Далекобійні удари України по логістичних центрах Wildberries вже починають відчутно впливати на економіку Росії

Економічний та психологічний ефект від знищення маркетплейсу Wildberries може виявитися більшим, ніж здається

Українські удари по логістичній інфраструктурі найбільшого російського маркетплейсу Wildberries можуть мати для Росії настільки ж тяжкі економічні наслідки, як і удари по нафтопереробних заводах. Про це пише британське видання The Sun, повідомляє «Главком».

За останні дні українські безпілотники пошкодили або знищили кілька логістичних комплексів Wildberries у різних регіонах Росії. Видання зазначає, що ці атаки не просто нашкодили конкретній великій компанії, а порушили роботу значної частини російського малого бізнесу, який залежить від маркетплейсу, а також створили проблеми для щоденної торгівлі в межах всієї Росії.

Опитані виданням експерти вважають, що нова тактика має не лише військовий, а й психологічний ефект.

«Українці були надзвичайно й неочікувано успішними, і це повільно, крок за кроком, підточує підтримку режиму», – зазначив британський експерт Марк Галеотті.

Аналітикиня Натія Сескурія, слова якої наводить видання, назвала цю кампанію новим етапом української стратегії. За її оцінкою, удари по логістичних центрах можуть істотно вплинути на життя звичайних росіян.

«Це дуже розумна стратегія з українського боку… вона матиме значний вплив на російські домогосподарства», – сказала вона.

Автори статті також звертають увагу на реакцію російського суспільства. Після атак у соцмережах з'явилися численні скарги підприємців, які втратили товари та джерела доходу. Частина користувачів відкрито звинувачує владу в нездатності захистити критичну інфраструктуру, що, на думку експертів, є нетиповим явищем для Росії.

Опитані експерти також зауважують, що наслідки ударів по Wildberries разом з іншими проявами погіршення економічної ситуації посилюють невдоволення населення напередодні осінніх парламентських виборів і створюють для Кремля додаткові політичні ризики.

«На полі бою ситуація була досить статичною протягом трьох-чотирьох років, але початок цієї прямої кампанії проти російської економіки виявився більш успішним», – каже колишній військовий аташе Великої Британії в Росії Джон Форман.

Він припустив, що надалі потенційними цілями можуть стати центри обробки даних або вузли зв'язку, якщо це дозволить ще більше сповільнити роботу російської військової машини та створить Кремлю нові проблеми.

Раніше «Главком» з'ясував, що російський маркетплейс Wildberries відкрито продає товари, які можуть використовуватися у війні проти України. У каталозі платформи виявлено комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів, тепловізійні приціли, прилади нічного бачення, бронежилети, військові шоломи та інше тактичне спорядження.

Частина товарів має маркування «перевірено на СВО», а окремі комплектуючі прямо рекламуються як призначені для безпілотників. Саме продаж військових і товарів подвійного призначення називають однією з причин уваги українських дронів до логістичних центрів компанії.

Далекобійні удари України по логістичних центрах Wildberries вже починають відчутно впливати на економіку Росії. За оцінкою розвідки Естонії, атаки на склади найбільшого російського маркетплейсу можуть завдати комерційному сектору РФ збитків до $2 млрд, а також погіршують діловий клімат у країні. У 2025 році обсяг товарів, проданих через Wildberries, становив близько 3% ВВП Росії.