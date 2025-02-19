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Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру
Максиму Ситєнкову оголошено підозру
фото: sudreporter.org

Посередником між Козюрою та Шаталовим, за даними слідства, виступав Ситєнков

Спільнику полковника Дмитра Козюри Максиму Ситєнкову оголосили підозру в державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Судовий репортер».

Згідно з текстом підозри, начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра не пізніше 24 лютого 2022 року вирішив співпрацювати з генералом ФСБ РФ Юрієм Шаталовим. Посередником між ними виступав Ситєнков, який передавав повідомлення.

За матеріалами справи, 24 грудня 2024 року Козюра, виконуючи отримане завдання, через Ситєнкова надіслав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, які використовували сили оборони й безпеки.

31 грудня 2024 року він повідомив Ситєнкову про кібератаку на державні реєстри 19 грудня, а також про останній передноворічний обстріл столиці. Зокрема, Козюра надав дані щодо ураження військового підрозділу та падіння уламків у Дарницькому районі Києва. Того ж дня він поінформував про часткове відновлення роботи державних реєстрів.

2 січня 2025 року Ситєнков переслав Шаталову зібрані Козюрою відомості про ракетний обстріл Києва 20 грудня 2024 року, включно з інформацією про втрати серед військовослужбовців, кількість постраждалих та їх військові звання.

16 січня Козюра передав Ситєнкову для подальшої передачі ФСБ РФ секретні дані щодо функціонування об’єкта газотранспортної системи. Зокрема, він надіслав фото шифротелеграми, адресованої командувачу оперативного угруповання військ «Таврія» Геннадію Шаповалову.

12 лютого Козюру затримали, і наразі він перебуває під вартою. СБУ заявляє, що про його зраду дізналися заздалегідь і вели документування, використовуючи його для дезінформації противника в межах спецоперації «Щур».

За версією слідства, Козюра був завербований ще у 2018 році у Відні, проте тривалий час залишався «законсервованим» агентом без активної шпигунської діяльності.

Ситєнков із 2015 року перебуває за межами України та оголошений у розшук. Його пов’язують зі штабом проросійського політика Андрія Клюєва та вважають помічником депутата від Партії регіонів. Також Ситєнкова підозрюють у причетності до організації проплачених акцій «Антимайдану», для яких він особисто привозив готівку з Москви.

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Теги: Офіс Генерального прокурора полковник державна зрада підозра СБУ Дмитро Козюра

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