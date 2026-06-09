На Львівщині чоловік спалив себе після конфлікту з родичкою

Чоловік підпалив господарську споруду на території домоволодіння родички. Після цього поїхав до власного будинку, де підпалив себе

Чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні

На Львівщині 51-річний чоловік вчинив самоспалення. Правоохоронці встановлюють обставини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Подія сталася 7 червня в одному із сіл Стрийського району. На місці працювали правоохоронці Стрийського районного управління поліції, рятувальники та інші профільні служби.

«Як попередньо встановили правоохоронці, близько 07:40 після конфлікту з родичкою 51-річний місцевий мешканець підпалив господарську споруду на території її домоволодіння, використавши бензин. Після цього він поїхав до власного будинку, де облив себе бензином та підпалив. Поліцейські групи оперативного реагування Стрийського районного управління поліції, які прибули на місце події, врятували чоловіка та забезпечили надання йому необхідної допомоги. Надалі його було госпіталізовано до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні.

До слова, раніше у Подільську на Одещині чоловік підпалив себе біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції.