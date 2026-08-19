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У Києві водій авто погрожував гранатою велосипедисту через суперечку на дорозі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві водій авто погрожував гранатою велосипедисту через суперечку на дорозі
Під час огляду у 23-річного молодика вилучили предмет, яким він залякував потерпілого
фото: Національна поліція України

Інцидент стався на Воскресенському проспекті

У Дніпровському районі столиці дорожній конфлікт між водієм легкового авто та велосипедистом завершився кримінальним провадженням. 23-річний водій вирішив «довести» свою правоту за допомогою предмета, схожого на бойову гранату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Інцидент стався на Воскресенському проспекті. До правоохоронців звернувся 40-річний киянин. За словами заявника, під час руху на велосипеді його притиснув до бордюру водій автомобіля KIA, після чого вискочив із авто та почав звинувачувати велосипедиста у порушенні ПДР. У розпалі суперечки керманич легковика дістав «гранату» та почав погрожувати її застосуванням.

Завдяки оперативним діям патрульних зловмисника розшукали та затримали за декілька годин вже в іншому кінці міста – у Голосіївському районі.

Поліція затримала нападника у іншому кінці Києва
Поліція затримала нападника у іншому кінці Києва
фото: Національна поліція України

Під час огляду у 23-річного молодика вилучили предмет, яким він залякував потерпілого. Фахівці-вибухотехники встановили, що це була учбово-тренувальна граната.

Фахівці-вибухотехники встановили, що молодик залякував потерпілого учбово-тренувальною гранатою
Фахівці-вибухотехники встановили, що молодик залякував потерпілого учбово-тренувальною гранатою
фото: Національна поліція України
За скоєне молодикові загрожує до двох років обмеження волі
За скоєне молодикові загрожує до двох років обмеження волі
фото: Національна поліція України

Дізнавачі Дніпровського управління поліції вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). За скоєне молодикові загрожує до двох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Фастові на Київщині побутовий конфлікт між знайомими переріс у криваву бійку з застосуванням холодної зброї. За даними правоохоронців, подія сталася біля під'їзду однієї з багатоповерхівок, де двоє молодих людей розпивали алкогольні напої. Під час раптової сварки 24-річний молодик схопив ніж та завдав своєму однолітку чотири удари в тулуб.

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Теги: обмеження конфлікт поліція водій граната

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