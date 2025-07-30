У Чернівцях підліток посеред вулиці вистрелив собі в голову

Пістолет належав брату загиблого і був офіційно зареєстрований

Юнак помер у кареті швидкої допомоги

У Чернівцях на вулиці Головній було знайдено 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням. За попередніми даними, підліток намагався покінчив життя самогубством, вистріливши з пістолета в голову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернівецької області.

На місце події оперативно приїхали медики, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, патрульні, судові експерти та прокуратура. Правоохоронці встановили, що пістолет належить брату загиблого і офіційно зареєстрований. Зброя зберігалася у сейфі за місцем проживання.

Хлопець помер у кареті швидкої допомоги. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії та можливі мотиви.

Нагадаємо, у Києві патрульні поліцейські врятували жінку, яка, за попередніми даними, намагалася вкоротити собі віку. Інцидент стався в Оболонському районі міста.

До слова, на Рівненщині сім’я знайшла повішаною свою 13-річну доньку. Дівчинка скоїла самогубство.

Як повідомлялося, у Хмельницькому чоловік вчинив самогубство в ТЦК під час проходження військово-лікарської комісії.