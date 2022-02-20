  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Майдані засяяли промені на честь Небесної Сотні (фото)

    Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди - На Майдані засяяли промені на честь Небесної Сотні (фото)
    Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди
    фото: телеграм-канал «Реальний Київ»

    Інсталяція, яка традиційно запалюються щороку 20 лютого, символізує душі загиблих

    На Алеї Героїв Небесної сотні у центрі столиці засяяли Промені гідності. Із трьох локацій на алеї у неділю ввечері в небо «злетіли» 100 променів, повідомляє «Укрінформ».

    Інсталяція, яка традиційно запалюються щороку 20 лютого, за задумом авторів, символізує душі загиблих Героїв Небесної Сотні, які здіймаються у небеса.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Майдані засяяли промені на честь Небесної Сотні (фото)
    На Майдані засяяли промені на честь Небесної Сотні (фото)
    На Майдані засяяли промені на честь Небесної Сотні (фото)

    Засвічування променів супроводжувалося музикою Романа Коляди. Уздовж алеї обабіч дороги запалені також жовті й блакитні лампадки.

    Весь день люди несуть до портретів загиблих вісім років тому учасників Революції Гідності квіти, свічки.

    Раніше біля храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників відбулася міжконфесійна панахида, а на Майдані Незалежності – віче.

    Також у кафедральному Михайлівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря відслужили панахиду за загиблими вісім років тому учасниками Революції Гідності.

    Нагадаємо, у Києві підготували заходи, щоби вшанувати цей важливий день для всіх українців.

    Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

    Читайте також:

    Теги: дороги акція Володимир Зеленський президент квіти Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Майдані засяяли промені на честь Небесної Сотні (фото)