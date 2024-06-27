На мисі Чауда, де розташований полігон РФ, збільшилася площа пожежі (фото)

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі

Площа пожежі в районі мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, де розташований військовий полігон росіян і звідки РФ запускає «Шахеди» по Україні, значно зросла за минулу добу. Про це повідомляє російська служба «Радио Свобода».

Зазначається, що порівняння супутникових знімків за 25 та 26 червня показує, що охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будівель на території військової частини.

В окупованому Криму на мисі Чауда, звідки окупанти запускають по Україні безпілотники, почалася пожежа

За інформацію видання, на мисі Чауда розташовані позиції берегової та протиповітряної оборони армії РФ.

Крім того, також звідси російські окупанти запускають по Україні ударні БПЛА типу Shahed.

Наступного дня площа пожежі збільшилася

Про пожежу на полігоні повідомлялося 25 червня. Наразі невідомо, що стало її причиною, оскільки останніми днями не було інформації про ракетні чи дронові удари по півострову.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали «Шахеди» по Україні. Як зазначається, саме тут розташований військовий полігон російських окупантів з якого, за словами представників ЗСУ, російські загарбники атакують цілі в Україні боєприпасами, що баражують, типу «шахед/герань». Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.