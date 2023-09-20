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На одному з напрямків втрати окупантів суттєво збільшились: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
На одному з напрямків втрати окупантів суттєво збільшились: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Інтервенти, судячи з усього, могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів

Втрати російських окупантів значно збільшилися у Запорізькій області у зв'язку з контрнаступом українських військових. Ймовірно, інтервенти могли також стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які командування ЗС РФ могло б перенаправити на цей відрізок фронту. Про це йдеться у звіті (ISW).

У публікації приводиться заява представника Таврійського угрупування ЗСУ полковника Олександра Штупуна, що війська РФ зазнали втрат 18 вересня на Таврійському напрямку, включаючи захід Запорізької області, в розмірі 313 осіб особового складу (припускається, що це були загиблі та поранені).

Офіцер також зауважив, що це значно перевищує російські втрати за попередні два дні, коли війська окупантів губили близько 200 солдатів щодня.

Як повідомив Штупун, російські повітряно-десантні війська (ПДВ) здійснюють оборонні дії на Таврійському напрямку (імовірно, на заході Запорізької області), і що для «прикриття» частин цих ПДВ прибули загони «Шторм-Z» із призовниками-в'язнями.

В Інституті вивчення війни вважають, що він, ймовірно, мав на увазі необхідність для ворога прикриття частин ПДВ при можливому відході.

Раніше аналітики ISW зафіксували, як елементи 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ Російської армії проводили контратаки проти Збройних Сил України в районі Роботиного (на відстані 10 км на південь від Оріхова). Аналітики оцінювали, що ці операції ймовірно суттєво ослабили ці сили повітряно-десантних військ.

«Загони «Шторм-Z» найчастіше неефективні у бою і, швидше за все, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю», – йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що 19 вересня, близько 7:00 українські захисники уразили російський штаб поблизу Мелітополя на тимчасово окупованій частині Запорізької області. 

Нагадаємо, ЗСУ в боях за Бахмут розбили найкращі бригади окупантів.

Теги: ЗСУ шторм втрати контрнаступ

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