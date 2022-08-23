На окупованій Донеччині згорів черговий склад боєприпасів ворога
Ще один склад боєприпасів російських окупантів злетів у повітря
В окупованому Кальміуському (раніше Комсомольське) на Донеччині уночі загорівся склад боєприпасів російських окупантів. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.
На кадрах, знятих у ніч на 23 серпня, видно масштабну пожежу та детонацію боєприпасів.
Нагадаємо, у понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи. Вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Місцеві мешканці, заявили, що палає склад боєприпасів.
21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.
Також українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на півдні.
Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 550 рашистів.
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