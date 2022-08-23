На окупованій Донеччині згорів черговий склад боєприпасів ворога

Вибухи у Кальміуському прогриміли у ніч на 23 серпня

Ще один склад боєприпасів російських окупантів злетів у повітря

В окупованому Кальміуському (раніше Комсомольське) на Донеччині уночі загорівся склад боєприпасів російських окупантів. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

На кадрах, знятих у ніч на 23 серпня, видно масштабну пожежу та детонацію боєприпасів.

Нагадаємо, у понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи. Вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Місцеві мешканці, заявили, що палає склад боєприпасів.

21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.

Також українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці, а також підтвердили ураження двох мостів на півдні.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 550 рашистів.