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На окупованій Донеччині згорів черговий склад боєприпасів ворога

Надія Клочко
glavcom.ua
На окупованій Донеччині згорів черговий склад боєприпасів ворога
Вибухи у Кальміуському прогриміли у ніч на 23 серпня
скріншот із відео

Ще один склад боєприпасів російських окупантів злетів у повітря

В окупованому Кальміуському (раніше Комсомольське) на Донеччині уночі загорівся склад боєприпасів російських окупантів. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

На кадрах, знятих у ніч на 23 серпня, видно масштабну пожежу та детонацію боєприпасів. 

Нагадаємо, у понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи. Вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Місцеві мешканці, заявили, що палає склад боєприпасів.

21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.

Також українські військові знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці,  а також підтвердили ураження двох мостів на півдні.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 550 рашистів.

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 серпня

 

Теги: окупанти війна Донеччина окупація війна в Україні

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