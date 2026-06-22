На заводі в Катарі стався вибух і пожежа, є постраждалі
Ймовірно, причиною вибуху на заводі стала технічна аварія
Компанія QatarEnergy повідомила про інцидент на промисловому комплексі Рас-Лаффан, де розташовані ключові підприємства Катару з виробництва та переробки скрапленого природного газу. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.
За даними компанії, у неділю на газовому заводі «Барзан» стався вибух, після якого спалахнула пожежа.
У QatarEnergy заявили, що вогонь уже вдалося локалізувати. Водночас у компанії не уточнили, чи зазнав завод пошкоджень унаслідок інциденту. Підприємство забезпечує газом внутрішній ринок країни.
Міністерство внутрішніх справ Катару повідомило, що в результаті вибуху кілька людей отримали травми. За попередньою інформацією, причиною події стала технічна аварія.
У відомстві також наголосили, що витоку газу чи інших речовин, які могли б становити загрозу для населення, не зафіксовано.
Свідок розповів Reuters, що в столиці країни Досі, розташованій на південь від комплексу Рас-Лаффан, було чути потужний вибух.
Нагадаємо, у березні Іран двічі атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу.
У Міністерстві внутрішніх справ Катару заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет. Водночас одна з них досягла цілі та влучила в район енергетичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що завод французької компанії Delair у місті Лабеж поблизу Тулузи, що постачає військові безпілотники Україні, на початку червня зазнав серії інцидентів: у будівлю підприємства кинули кілька «коктейлів Молотова», а невдовзі поблизу заводу затримали громадянина Білорусі, який знімав прототип дрона.
Delair спеціалізується на виробництві цивільних і військових безпілотників та є одним із ключових постачальників дронів для Києва – з початку повномасштабного вторгнення Росії замовлення компанії значно збільшилися. Саме завод у Лабежі, за версією французьких спецслужб, міг стати ціллю скоординованої операції іноземних агентів.
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