На заводі в Катарі стався вибух і пожежа, є постраждалі

Ймовірно, причиною вибуху на заводі стала технічна аварія

Компанія QatarEnergy повідомила про інцидент на промисловому комплексі Рас-Лаффан, де розташовані ключові підприємства Катару з виробництва та переробки скрапленого природного газу. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними компанії, у неділю на газовому заводі «Барзан» стався вибух, після якого спалахнула пожежа.

«Барзан» – це великий газопереробний завод, що розташований на території Рас-Лаффану та забезпечує блакитним паливом внутрішні потреби Катару.

У QatarEnergy заявили, що вогонь уже вдалося локалізувати. Водночас у компанії не уточнили, чи зазнав завод пошкоджень унаслідок інциденту. Підприємство забезпечує газом внутрішній ринок країни.

Міністерство внутрішніх справ Катару повідомило, що в результаті вибуху кілька людей отримали травми. За попередньою інформацією, причиною події стала технічна аварія.

У відомстві також наголосили, що витоку газу чи інших речовин, які могли б становити загрозу для населення, не зафіксовано.

Свідок розповів Reuters, що в столиці країни Досі, розташованій на південь від комплексу Рас-Лаффан, було чути потужний вибух.

Нагадаємо, у березні Іран двічі атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу.

У Міністерстві внутрішніх справ Катару заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет. Водночас одна з них досягла цілі та влучила в район енергетичної інфраструктури.

Рас-Лаффан є одним із ключових центрів світового експорту скрапленого природного газу. Саме через цей комплекс Катар забезпечує значну частку глобальних поставок ЗПГ, що робить його критично важливим елементом енергетичної інфраструктури. Удар по такому об’єкту потенційно може вплинути на глобальні енергетичні ринки, зокрема на ціни та стабільність постачань газу.

Раніше повідомлялося, що завод французької компанії Delair у місті Лабеж поблизу Тулузи, що постачає військові безпілотники Україні, на початку червня зазнав серії інцидентів: у будівлю підприємства кинули кілька «коктейлів Молотова», а невдовзі поблизу заводу затримали громадянина Білорусі, який знімав прототип дрона.

Delair спеціалізується на виробництві цивільних і військових безпілотників та є одним із ключових постачальників дронів для Києва – з початку повномасштабного вторгнення Росії замовлення компанії значно збільшилися. Саме завод у Лабежі, за версією французьких спецслужб, міг стати ціллю скоординованої операції іноземних агентів.