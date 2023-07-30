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Окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний
Тактична авіація РФ працювала в акваторії Чорного моря
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Навколо острова Зміїний зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження

Над Чорним морем за минулу добу була активність тактичної авіації Росії. Окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Це ще один спосіб ворога позначити своє панування. Вони знову зробили вилазку в бік острова Зміїний і намагалися здійснити його бомбардування. Навколо острова зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження. Це означає. що ворог продовжує тиск на цивільне судноплавство зокрема, щоб продемонструвати, хто «господар» у Чорному морі», – розповіла Гуменюк.

Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів. Нещодавно звільнений острів Зміїний відвідав президент України Володимир Зеленський.

Раніше окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами

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Теги: окупанти Чорне море обстріл

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