Окупанти атакували авіабомбами острів Зміїний
Навколо острова Зміїний зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження
Над Чорним морем за минулу добу була активність тактичної авіації Росії. Окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
«Це ще один спосіб ворога позначити своє панування. Вони знову зробили вилазку в бік острова Зміїний і намагалися здійснити його бомбардування. Навколо острова зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження. Це означає. що ворог продовжує тиск на цивільне судноплавство зокрема, щоб продемонструвати, хто «господар» у Чорному морі», – розповіла Гуменюк.
Це вже третій російський авіаудар по острову на Одещині за липень 2023 року. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів. Нещодавно звільнений острів Зміїний відвідав президент України Володимир Зеленський.
Раніше окупанти вдарили по Зміїному фугасними авіабомбами.
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