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На Полтавщині через ворожу атаку загорівся житловий будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Полтавщині через ворожу атаку загорівся житловий будинок
Ворог вдарив по Полтавщині
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки ніхто не постраждав

У ніч на 30 серпня Полтавському районі внаслідок чергової атаки РФ виникла пожежа в житловому будинку. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає «Главком».

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події одразу направили всі профільні та екстрені служби для ліквідації пожежі. Інформація щодо обсягу руйнувань та деталей атаки наразі уточнюється.

«У Полтавському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа житлового будинку. Усі служби направлені на місце. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Полтавський район. Під удар потрапили об'єкт залізничної інфраструктури, розподільчий центр підприємства торгівлі та сільськогосподарський кооператив. 

Внаслідок влучання в об'єкт залізничної інфраструктури виникла пожежа. На іншій локації російський безпілотник атакував розподільчий центр одного з підприємств торгівлі.

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну із застосуванням ракет, баражуючих боєприпасів та 217 ударних безпілотників. Основними напрямками удару стали Київщина та Одещина. Сили ППО збили або подавили 191 повітряну ціль. Водночас влучання було зафіксовано на 41 локації, ще на 12 місцях упали уламки збитих цілей.

Зокрема, російські війська атакували спортивно-оздоровчий комплекс «Люстдорф» в Одесі, відомий як тренувальна база футбольного клубу «Чорноморець». Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, однак люди не постраждали. Через наслідки удару на базі найближчими днями не зможуть проводити футбольні матчі.

Теги: Полтавщина безпілотник

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