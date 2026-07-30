Росія атакувала Полтавщину: загинула людина, пошкоджено термінал «Нової пошти»

У Полтавському районі через удар виникли пожежі в складських приміщеннях

Внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень, яку ліквідували підрозділи ДСНС

У ніч на 30 липня російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС та місцеву владу.

За даними ДСНС, у Полтавському районі після російського удару виникли пожежі у складських приміщеннях, які рятувальники оперативно ліквідували. Через удар загинула одна людина.

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич уточнив, що російський безпілотник влучив у складські приміщення одного з приватних підприємств.

Крім того, під удар потрапив термінал «Нової пошти». Внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень, яку ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, на цьому об'єкті обійшлося без постраждалих.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Також у Лубенському районі уламки російського безпілотника впали на проїжджу частину. Інформації про травмованих не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони.

Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. У Львові ракети влучили в житлову забудову, пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.