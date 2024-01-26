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Зірка соцмереж кіт Степан занедужав після російського обстрілу Харкова

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зірка соцмереж кіт Степан занедужав після російського обстрілу Харкова
фото: instagram / loveyoustepan

Котик «подякував» усім, хто за нього хвилювався

Улюбленець інтернету кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова 23 січня. Про це розповіла власниця зіркового кота у його Instagram-блозі.

«Після жахливого обстрілу на стресі я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре», – «написав» кіт.

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фото: instagram / loveyoustepan

Сьогодні коту зробили 3 уколи, а також він п’є ліки вдома, зауважила власниця котика.

Нагадаємо, у Смілі після ракетного удару врятовано собаку, який провів під завалами майже добу. У родини був ще кіт, але він після ракетного удару не вижив.

Стало відомо, що в одеській поліції служить кіт Патрон. Перебуваючи у складі зведеного загону на Херсонщині, майор поліції Одеси Юрій Душак завів кота. Він дав пухнастому другу прізвисько Патрон.

«Більшість називають так собак, у нас же Патроном був кіт. Піклуватись про нього було одне задоволення, адже пухнастий завжди знаходився біля нас, як талісман. Таке імʼя він отримав не випадково – на шиї кіт носив патрон, який мав «подати» нам для останнього російського окупанта», – розповідає поліцейський.

Також військові показали пухнастого побратима. Артилеристи 43-ї бригади показали фото котика Степана, який став частиною їхньої команди.

«Він став важливою частиною нашої команди. Його вміння вислуховувати та заспокоювати додає атмосфері спокою та впевненості. Деколи потрібно відволіктися та подумати про щось хороше, тому в такій ситуації наш Степан тут як тут у пригоді. Він як частинка дому, яка завжди поруч», – розповідають артилеристи 43-ї бригади.

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Теги: кіт Степан обстріл ракета Харків

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