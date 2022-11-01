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Очільник Полтавщини повідомив про аварійні відключення світла в області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Очільник Полтавщини повідомив про аварійні відключення світла в області
Погодинні відключення на Полтавщині енергетики сьогодні не застосовували
фото ілюстративне

Наразі аварійні відключення охоплюють усі 10 черг

Сьогодні зранку на Полтавщині сталися аварійні відключення споживачів електроенергії. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Лунін.

«Наразі вони (відключення, – ред.) охоплюють усі 10 черг», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що погодинні відключення енергетики сьогодні не застосовували.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, виникла пожежа.

Додамо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Зокрема, вчора під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

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Теги: електроенергія Україна окупанти росія війна Полтавщина

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