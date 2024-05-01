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На Полтавщині зросли черги біля ТЦК: речник назвав причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Полтавщині зросли черги біля ТЦК: речник назвав причину
Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах – це військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки
фото ілюстративне

Триває звільнення військовослужбовців строкової служби

Біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Полтавської області зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Про це заявив начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін, повідомляє «Радіо Свобода»

Як пояснив Істомін, це не є добровольці чи ті, хто отримав повістку, а переважно люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання. Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах – це військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання.

«Черги справді трішки збільшилися, але (вони складаються – «Главком».) не з військовозобовʼязаних, які прибули добровільно чи хоча б за повістками, а з військовозобовʼязаних, яких присилають підприємства для бронювання», – зазначив речник.

Водночас він нагадав, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби.

«Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також у цих чергах є», – пояснив Істомін.

Раніше Істомін повідомив, що після уточнення даних у Територіальних центрах комплектування громадяни однозначно будуть направлені на військово-лікарську комісію, навіть якщо їм надають відстрочку. Він пояснив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

Нагадаємо, згідно з новим мобілізаційним законом військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення своїх даних. 

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Теги: ТЦК Полтавщина мобілізація

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