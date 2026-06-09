Масований удар по Харківщині: рятувальники показали наслідки

У Харкові пошкоджені адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, храм, автівки

У результаті масованої російської атаки на Харківщині троє людей загинуло, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У м. Харків внаслідок атаки ударних БпЛА горіли будівлі кафе та комунального підприємства, легкові автомобілі. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, храм, автівки.

За попередніми даними, постраждало 15 людей, з них двоє дітей.

Водночас у м. Чугуїв в результаті ракетних ударів горіли гаражі, автомобілі та трава на відкритій території, пошкоджені житлові та інші будівлі. Загинуло три особи: двоє чоловіків та жінка, ще троє людей постраждало.

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, сапери та психологи, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери, комунальні служби.

Нагадаємо, уночі Росія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині та масовано атакувала дронами Харків. У Чугуєві троє людей загинули і шестеро поранені, у Харкові – 15 постраждалих, серед них двоє дітей.

До слова, раніше ворожі безпілотники атакували Чугуїв на Харківщині, де на підприємстві зафіксували близько шести влучань і спалахнула пожежа.