Окупанти знищили всі АЗС у Тростянці на Сумщині

Руйнування на одній із запорізьких АЗС після атаки ворожих дронів

У громаді триває оцінка наслідків атаки та ліквідація руйнувань

У Тростянці Сумської області внаслідок нічної російської атаки не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. Про це повідомив міський голова Юрій Бова, пише «Главком».

За словами мера, під час масованого удару російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури міста. Окрім автозаправних станцій, пошкоджень зазнали житлові будинки та приватні домоволодіння.

«Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь», – заявив він. Водночас зазначив, що жертв серед цивільних немає.

Наразі в громаді триває оцінка наслідків атаки та ліквідація завданих руйнувань.

Нагадаємо, Сумська область продовжує перебувати під інтенсивним вогнем російських військ. Обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів із використанням усього наявного спектра озброєння призвели до двох смертей та поранених.