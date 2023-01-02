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На світанку в окупованому Мелітополі прогриміли гучні вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На світанку в окупованому Мелітополі прогриміли гучні вибухи
В окупованому Мелітополі почастішали вибухи
фото ілюстративне

Рашисти отримали знак, що пора кивати п'ятами з окупованих територій

У понеділок, 2 січня, на світанку в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Під ранок рашистам у Мелітополі було не до сну. У місті лунали гучні вибухи», – написав він у Telegram.

Федоров зазначив, що окупанти мають нарешті зрозуміти, що «пора кивати п'ятами з окупованих територій». «Адже тут на любителів чужої землі чекає лише один фінал - бути в ній і похованими», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня у Мелітополі прогриміли два потужні вибухи.

У ніч на 1 грудня у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.

Згодом ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя.

Як повідомлялося, увечері 19 грудня на перешийку між Херсонської області та в Криму – у Чонгарі – стався вибух

Читайте також: За херсонським сценарієм. «Південь» пояснив дії окупантів у Мелітополі
Теги: Мелітополь вибух окупанти росія Україна

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