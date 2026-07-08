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Прикордонники пояснили, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прикордонники пояснили, як підозрювана у замаху на Єрмолаєва в’їхала в Україну
Підозрювана у замаху на Єрмолаєва Анастасія Березовська
фото: скриншот з відео

Прикордонники підкреслили, що усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу

Підозрювана Анастасія Березовська у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

«На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники підкреслили, що усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу. Це дозволяє Державній прикордонній службі України перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

«Наголошуємо, що Державна прикордонна служба України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України»», – додається у повідомленні.

Зауважимо, що в Україні було знайдено тіло жінки Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху у Монако постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Також лунали непідтверджені дані про те, що ніби поранені і його дружина та 13-річний син. Крім того, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

Водночас Анна Єрмолаєва, дружина бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомила, що не дістала поранення внаслідок вибуху в Монако, який стався ввечері 29 червня. Відповідно, у тяжкому стані внаслідок інциденту перебуває інша жінка.

Раніше правоохоронці ідентифікували підозрювану – жінку, яка діяла, замаскувавшись під чоловіка, а Інтерпол оголосив у міжнародний розшук громадянку України Анастасію Березовську. Офіс генерального прокурора України вже відкрив кримінальне провадження за фактом замаху.

Як повідомлялося, стан українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який зазнав поранень унаслідок вибуху в Монако 29 червня, суттєво поліпшився. Він вийшов із коми і наразі перебуває в лікарні у Марселі.

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Теги: Держприкордонслужба Єрмолаєв вбивство

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