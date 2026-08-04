На Закарпатті жінка з 9-річним сином вистрибнули з поїзда під час руху

Обох госпіталізували, поліція встановлює обставини інциденту

На Закарпатті 31-річна жінка разом із 9-річним сином вистрибнули з поїзда під час його руху. Обох із травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Інцидент стався на Виноградівщині. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги №800 під керівництвом лікаря В. М. Марковича.

У жінки медики діагностували струс головного мозку та рану потиличної ділянки. У 9-річного хлопчика виявили поверхневу травму голови.

Після надання необхідної медичної допомоги обох постраждалих доправили до Виноградівської районної лікарні.

Про подію повідомили правоохоронців. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Раніше «Главком» повідомляв, що 3 серпня на станції метро «Позняки» у Києві людина впала на колію. Через інцидент рух поїздів зеленою лінією тимчасово призупинили. Постраждалого оперативно дістали з колії та передали медикам.