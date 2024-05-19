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Уночі ворог запустив по Україні майже 40 «Шахедів»: наслідки атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уночі ворог запустив по Україні майже 40 «Шахедів»: наслідки атаки
Збитий над Одесою дрон, 19 травня 2024 р.
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Ворог атакував Київську, Одеську, Миколаївську, Сумську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську та Херсонську області

У ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Усі ворожі цілі були збиті. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запустили дони з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Усі 37 «Шахедів» збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Уночі над територією України збито 37 дронів
Уночі над територією України збито 37 дронів
фото: Повітряні сили ЗСУ

Одеський мер Геннадій Труханов розповів, що ворожий дрон вночі було збито, зокрема, й над Одесою. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Міський голова показав фото збитого безпілотника.

До відома, нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. 

Читайте також: Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: війна обстріл безпілотник дрон

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